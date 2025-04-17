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Чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Израильтянезавоевали пять медалей

Спортивная гимнастика
время публикации: 17 апреля 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 09:33
Чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Израильтянезавоевали пять медалей
AP Photo/Darko Bandic

В Люксембурге проходит чемпионат Европы по акробатической гимнастике.

Израильские юниорки Рони Теллер и Арад Абер Дойч завоевали золотые медали в упражнении на балансирование. Их результат 28.200 балла.

Серебряная медаль у болгарок, бронзовая - у итальянок.

В групповом динамическом упражнении израильские юниорки завоевали серебряную медаль.

Чемпионками стали британки. На третьем месте немки.

Состав сборной Израиля: Ноа Ифрах, Ноам Ронен, Роми Таль.

В упражнении на балансировку чемпионами стали израильские юниоры Ран Авив и Йонатан Маркович.

На втором месте британцы, на третьем - украинцы.

Израильские юниоры стали чемпионами в групповом упражнении на балансировку. Состав команды: Марк Бородин, Оскар Бородин, Эрель Паз, Йонатан Йосеф.

На втором месте португальцы, на третьем - украинцы.

В соревнованиях смешанных пар (динамические упражнения) чемпионами стали израильские юниоры Йон Коэн и Яннай Регев.

На втором месте британцы, на третьем португальцы.

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