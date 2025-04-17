Чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Израильтянезавоевали пять медалей
В Люксембурге проходит чемпионат Европы по акробатической гимнастике.
Израильские юниорки Рони Теллер и Арад Абер Дойч завоевали золотые медали в упражнении на балансирование. Их результат 28.200 балла.
Серебряная медаль у болгарок, бронзовая - у итальянок.
В групповом динамическом упражнении израильские юниорки завоевали серебряную медаль.
Чемпионками стали британки. На третьем месте немки.
Состав сборной Израиля: Ноа Ифрах, Ноам Ронен, Роми Таль.
В упражнении на балансировку чемпионами стали израильские юниоры Ран Авив и Йонатан Маркович.
На втором месте британцы, на третьем - украинцы.
Израильские юниоры стали чемпионами в групповом упражнении на балансировку. Состав команды: Марк Бородин, Оскар Бородин, Эрель Паз, Йонатан Йосеф.
На втором месте португальцы, на третьем - украинцы.
В соревнованиях смешанных пар (динамические упражнения) чемпионами стали израильские юниоры Йон Коэн и Яннай Регев.
На втором месте британцы, на третьем португальцы.