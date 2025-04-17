Суперкомпьютер Opta. Фаворит Лиги чемпионов - "Арсенал"
время публикации: 17 апреля 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 14:12
Суперкомпьютер статистической компании Opta подсчитал шансы команд на победу в Лиге чемпионов.
После вылета "Реала" фаворитом стал "Арсенал", впервые с 2009 года добравшийся до полуфинала и во второй раз в истории выбивший из розыгрыша действующего обладателя трофея. Его шансы 28.7%.
На втором месте миланский "Интер" (25.5).
На третьем месте ПСЖ (24), на четвертом - "Барселона" (21.8).
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