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Суперкомпьютер Opta. Фаворит Лиги чемпионов - "Арсенал"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 17 апреля 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 14:12
Суперкомпьютер Opta. Фаворит Лиги чемпионов - "Арсенал"
AP Photo/Manu Fernandez

Суперкомпьютер статистической компании Opta подсчитал шансы команд на победу в Лиге чемпионов.

После вылета "Реала" фаворитом стал "Арсенал", впервые с 2009 года добравшийся до полуфинала и во второй раз в истории выбивший из розыгрыша действующего обладателя трофея. Его шансы 28.7%.

На втором месте миланский "Интер" (25.5).

На третьем месте ПСЖ (24), на четвертом - "Барселона" (21.8).

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