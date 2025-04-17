Суперкомпьютер Opta. Фаворит Лиги чемпионов - "Арсенал"

Суперкомпьютер статистической компании Opta подсчитал шансы команд на победу в Лиге чемпионов.

После вылета "Реала" фаворитом стал "Арсенал", впервые с 2009 года добравшийся до полуфинала и во второй раз в истории выбивший из розыгрыша действующего обладателя трофея. Его шансы 28.7%.

На втором месте миланский "Интер" (25.5).

На третьем месте ПСЖ (24), на четвертом - "Барселона" (21.8).