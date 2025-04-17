"Бавария" не смогла победить в Милане. "Интер" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Интер" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв в ответном матче вничью с "Баварией" 2:2.

В первой игре миланцы победили 2:1.

Гостям нужно было побеждать и значительное статистическое преимущество на их стороне (62% владения мячом, 20:15 по ударам, 6:5 по угловым). Соперники нанесли по 6 точных ударов.

В первые полчаса встречи соперники создали только один опасный момент. На 29-й минуте миланцы подали штрафной. Ачерби метров с 8 пробил головой, но в ворота не попал.

На 37-й минуте первый опасный момент создали гости. Три удара из пределов штрафной. Два заблокировали защитники. После удара Сане Зоммер мяч отбил.

На 52-й минуте Кейн получил мяч в штрафной, обыграл Димарко и пробил в дальний нижний угол 0:1.

В ответной атаке опасно пробил Тюрам. Урбиг мяч поймал. На 58-й минуте Лаутаро Мартинес после подачи углового счет сравнял 1:1.

На 61-й минуте защитник "Баварии" вынес мяч "с ленточки" после удара Дармиана. На 62-й минуте после подачи углового ударом головой забил Бенжамин Павар (в 2019-23 годах игрок "Баварии").

На 76-й минуте гости едва не отыгрались. Зоммер отразил мяч на угловой после сильного удара Олисе. После подачи углового Эрик Дайер сравнял счет 2:2.

На второй минуте компенсированного времени ошиблись защитники хозяев. Кейн метров с 10 пробил выше ворот. Через 4 минуты Коман опасно пробил головой. Зоммер мяч парировал.