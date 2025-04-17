Потрясающий гол Мерфи. Традиционный автогол Гэи. "Ньюкасл" разгромил "Кристал Пэлас"

В перенесенном матче двадцать девятого тура чемпионата Англии "Ньюкасл" разгромил "Кристал Пэлас" 5:0.

"Ньюкасл" одержал пятую победу подряд и поднялся на третье место.

Два гола "сороки" забили в минуты, которые арбитр добавил к первому тайму.

На 14-й минуте Джейкоб Мерфи от боковой линии штрафной с очень острого угла пробил под перекладину 1:0.

На 36-й минуте "орлы" могли отыграться, но Эзе не реализовал пенальти.

Через 2 минуты бывший защитник "Челси" Марк Гэи неудачно прервал прострел, срезав мяч в свои ворота 2:0. Интересно, что в матче первого круга против "Ньюкасла" он тоже забил в свои ворота.

На третьей минуте, добавленной к первому тайму, быстрая контратака "два в три". Харви Барнс совершил сольный проход, который завершил ударом в дальний нижний угол 3:0. Через 5 минут (все еще в первом тайме) после навеса со штрафного Фабиан Шер головой отправил мяч в сетку 4:0.

На 58-й минуте лондонцы потеряли мяч у своей штрафной. Александр Исак довершил разгром 5:0. Он забил 21-й гол в матчах чемпионата в этом сезоне.