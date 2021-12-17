Абу-Даби. Израильтянка Анастасия Горбенко стала чемпионкой мира по плаванию
В Абу-Даби проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейны длиной 25 метров).
Израильтянка Анастасия Горбенко стала чемпионкой мира на дистанции 50 метров брассом. Ее результат 29.34 секунды.
На втором месте итальянка Бенедето Пилато, на третьем - шведка Софи Ханссон.
Анастасия Горбенко - двукратный серебряный призер юниорского чемпионата Европы 2019 года, чемпионка Европы 2020 и 2021 годов и чемпионка юношеской олимпиады 2018 года.
Она - многократный рекордсмен Израиля.
Анастасия Горбенко участвовала в Токийской олимпиаде. Она заняла восьмые места (участвовала в финалах) на дистанциях 100 метров на спине и в эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем, заняла десятое место на дистанции 200 метров комплексным стилем.
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