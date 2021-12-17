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NEWSru.co.il :: Спорт17 декабря 2021 г., 17:06

Кубок Израиля. Победный гол Эрана Леви. "Ашдод" проиграл "золушке"

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Кубок Израиля. Победный гол Эрана Леви. "Ашдод" проиграл "золушке"

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Израиля по футболу. "Бней Сахнин" разгромил "Ирони" (Тверия) 3:0.

Маккаби (Шаараим) - Апоэль (Ришон ле-Цион) 2:1 (дополнительное время)

Команда третьего дивизиона справилась с представителем второго дивизиона.

На 104-й минуте гости остались в меньшинстве. Был удален арендованный у "Апоэля" (Кфар-Саба) Яаав Африат.


Победный гол на 116-й минуте забил Итай Хен.

Ирони (Тверия) - Бней Сахнин 0:3

Маккаби (Яффо) - Кафр Касем 1:0

Представитель Лиги Алеф (третий дивизион) обвграл команду Лиги Леумит (второй дивизион).

Команды доигрывали матч в формате "десять на десять". Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил бывший форвард "Бейтара" и сборной Израиля Эран Леви.

Цеэрей (Тайбе) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:2

Маккаби Ахи (Нацерет) - Апоэль (Акко) 2:1 (дополнительное время)

Победный гол на 101-й минуте забил Ваиль Салам.

Ашдод - Апоэль (Умм аль-Фахм) 0:1

"Ашдод" проиграл представителю Лиги Леумит. Победный гол на 82-й минуте забил бывший игрок "Ашдода" Тимор Авитан.

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