Кубок Израиля. Победный гол Эрана Леви. "Ашдод" проиграл "золушке"
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Израиля по футболу. "Бней Сахнин" разгромил "Ирони" (Тверия) 3:0.
Маккаби (Шаараим) - Апоэль (Ришон ле-Цион) 2:1 (дополнительное время)
Команда третьего дивизиона справилась с представителем второго дивизиона.
На 104-й минуте гости остались в меньшинстве. Был удален арендованный у "Апоэля" (Кфар-Саба) Яаав Африат.
Победный гол на 116-й минуте забил Итай Хен.
Ирони (Тверия) - Бней Сахнин 0:3
Маккаби (Яффо) - Кафр Касем 1:0
Представитель Лиги Алеф (третий дивизион) обвграл команду Лиги Леумит (второй дивизион).
Команды доигрывали матч в формате "десять на десять". Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил бывший форвард "Бейтара" и сборной Израиля Эран Леви.
Цеэрей (Тайбе) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:2
Маккаби Ахи (Нацерет) - Апоэль (Акко) 2:1 (дополнительное время)
Победный гол на 101-й минуте забил Ваиль Салам.
Ашдод - Апоэль (Умм аль-Фахм) 0:1
"Ашдод" проиграл представителю Лиги Леумит. Победный гол на 82-й минуте забил бывший игрок "Ашдода" Тимор Авитан.
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