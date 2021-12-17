Чемпионат Хорватии. Игрок реализовал пенальти и был удален

Бурным получился матч четвертого тура чемпионата Хорватии, в котором загребское "Динамо" в гостях обыграл "Истру 1961" 2:0.

На 10-й минуте Амер Гояк открыл счет 0:1.

На 80-й минуте динамовцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Кевин Теофил-Катрин.

На 88-й минуте был удален вратарь "Истры" Иван Лючич (бывший голкипер "Баварии" и венской "Аустрии"). За это же нарушение был назначен пенальти. Бруно Петкович реализовал пенальти, но, по мнению судьи. с нарушением правил. Гол не был засчитан, а Петкович получил вторую желтую карточку.

Видео необычного инцидента опубликовано в твиттере.

На восьмой минуте компенсированного времени гол забил Стефан Ристовски.