Чемпионат Хорватии. Игрок реализовал пенальти и был удален
Бурным получился матч четвертого тура чемпионата Хорватии, в котором загребское "Динамо" в гостях обыграл "Истру 1961" 2:0.
На 10-й минуте Амер Гояк открыл счет 0:1.
На 80-й минуте динамовцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Кевин Теофил-Катрин.
На 88-й минуте был удален вратарь "Истры" Иван Лючич (бывший голкипер "Баварии" и венской "Аустрии"). За это же нарушение был назначен пенальти. Бруно Петкович реализовал пенальти, но, по мнению судьи. с нарушением правил. Гол не был засчитан, а Петкович получил вторую желтую карточку.
Видео необычного инцидента опубликовано в твиттере.
На восьмой минуте компенсированного времени гол забил Стефан Ристовски.
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