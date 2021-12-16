Жеребьевка Лиги наций. Израильтяне против сборных Исландии, России и Албании
В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций. Матчи этапа пройдут в июне и сентябре 2022 года. Финалы - в июне 2023 года (в Финале четырех сыграют победители групп дивизиона А).
Дивизион А
Группа 1
Франция, Дания, Хорватия, Австрия
Группа 2
Испания, Португалия, Швейцария, Чехия
Группа 3
Италия, Германия, Англия, Венгрия
Группа 4
Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс
Дивизион В
Группа 1
Украина, Шотландия, Ирландия, Армения
Группа 2
Исландия, Россия, Израиль, Албания
Группа 3
Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория
Группа 4
Швеция, Норвегия, Сербия, Словения
Дивизион С
Группа 1
Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова
Группа 2
Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр или Эстония
Группа 3
Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан или Молдова
Группа 4
Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар
Дивизион D
Группа 1
Лихтенштейн, Андорра, Казахстан или Молдова, Латвия
Группа 2
Сан-Марино, Кипр или Эстония, Мальта
Казахстан -Молдова, Кипр - Эстония - команды, занявшие последние места в группах дивизиона С. Они сыграют дополнительные матчи. Победители останутся в дивизионе С, проигравшие отправятся в низший дивизион.
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