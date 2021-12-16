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NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 19:47

Жеребьевка Лиги наций. Израильтяне против сборных Исландии, России и Албании

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Жеребьевка Лиги наций. Израильтяне против сборных Исландии, России и Албании

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций. Матчи этапа пройдут в июне и сентябре 2022 года. Финалы - в июне 2023 года (в Финале четырех сыграют победители групп дивизиона А).

Дивизион А

Группа 1

Франция, Дания, Хорватия, Австрия

Группа 2


Испания, Португалия, Швейцария, Чехия

Группа 3

Италия, Германия, Англия, Венгрия

Группа 4

Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс

Дивизион В

Группа 1

Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

Группа 2

Исландия, Россия, Израиль, Албания

Группа 3

Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория

Группа 4

Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

Дивизион С

Группа 1

Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова


Группа 2

Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр или Эстония

Группа 3

Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан или Молдова

Группа 4

Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар

Дивизион D

Группа 1

Лихтенштейн, Андорра, Казахстан или Молдова, Латвия

Группа 2

Сан-Марино, Кипр или Эстония, Мальта

Казахстан -Молдова, Кипр - Эстония - команды, занявшие последние места в группах дивизиона С. Они сыграют дополнительные матчи. Победители останутся в дивизионе С, проигравшие отправятся в низший дивизион.

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