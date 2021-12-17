Мохамед Салах близок к "рождественскому рекорду Ширера". "Челси" не смог победить "Эвертон"

В матче семнадцатого тура чемпионата Англии "Челси" не смог обыграть "Эвертон" 1:1. "Синие" занимают третье место, на четыре очка отставая от "Манчестер Сити", на три - от "Ливерпуля".

Челси (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 1:1

У хозяев огромное статистическое преимущество (80% владения мячом, 23:5 по ударам, 10:3 по точным ударам). В первом тайме "аристократы" царили на поле, после перерыва гости стали играть заметно лучше.

"Челси" не проигрывает "Эвертону" на своем поле уже 27 матчей чемпионата Англии.

На 70-й минуте Мэйсон Маунт ударом с острого угла открыл счет 1:0. Он забивает в четвертом матче чемпионата Англии подряд.

"Ириски" отыгрались через 4 минуты. Гордон навесил со штрафного. Джарред Брэйтуэйт "замкнул дальнюю штангу" 1:1.

Ливерпуль - Ньюкасл 3:1

Победный гол забил Мохамед Салах. Египетский форвард набрал 24 очка по системе "гол + пас" (15 + 9). Он близок к рекорду Алана Ширера, который в 1994 году к Рождеству набрал 25 (16 + 9) очков, сообщает Opta.