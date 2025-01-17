"Реал" проиграл "Олимпиакосу". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 17 января 2025 г., 06:54 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 06:54
Состоялись матчи двадцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги."Реал" проиграл "Олимпиакосу" 86:96.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Альба (Берлин, Германия) 96:89 (овертайм)
Основное время матча завершилось вничью 85:85.
Вторую половину матча берлинцы выиграли 45:35.
Милан (Италия) - Партизан (Белград, Сербия) 70:90
Баскетболисты "Партизана" набрали 50 очков на двоих: Стерлинг Браун (26 + 7 подборов) и Карлик Джонс (24 + 9 передач).
Вторую половину матча гости выиграли 53:30.
Реал (Мадрид, Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 86:96
Защитник "Олимпиакоса" Эван Фурнье набрал 28 очков.
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