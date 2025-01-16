Евролига. "Маккаби" проиграл в Париже
время публикации: 16 января 2025 г., 23:32 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 23:32
В матче двадцать второго тура регулярного чемпионата евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Парижу" 83:96.
Гости провалили первую четверть и исправить это не удалось.
После 10 минут 26:11, 20 - 49:33, 30 - 72:56.
Самый результативный игрок матча - защитник "Паврижа" Тайсон Уорд (18 + 8 подборов).
По 16 очков набрали баскетболисты "Маккаби" Джайлен Хоард (+ 8 подборов) и Рокас Йокубайтис.
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