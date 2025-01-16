Умер легендарный "Волшебник" "Сиэтл Суперсоникс"
время публикации: 16 января 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 12:18
15 января на 72-м году жизни умер легендарный американский баскетболист Гас Уильямс, сообщают американские СМИ.
В 2020 году бывший спортсмен перенес инсульт.
Разыгрывающий Гас Уильямс был известен как "Волшебник".
В 1977-84 годах он выступал за "Сиэтл Суперсоникс", с которым стал чемпионом НБА 1979 года. В некрологах СМИ Сиэтла говорится "который привел наш клуб к чемпионству".
Гас Уильямс дважды принимал участие в Матче всех Звезд НБА (тогда он играл за "Сиэтл").
Также баскетболист выступал за клубы "Голден Стэйт Уорриорз", "Вашингтон Баллетс", "Атланта Хоукс".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2025