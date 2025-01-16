Умер легендарный "Волшебник" "Сиэтл Суперсоникс"

15 января на 72-м году жизни умер легендарный американский баскетболист Гас Уильямс, сообщают американские СМИ.

В 2020 году бывший спортсмен перенес инсульт.

Разыгрывающий Гас Уильямс был известен как "Волшебник".

В 1977-84 годах он выступал за "Сиэтл Суперсоникс", с которым стал чемпионом НБА 1979 года. В некрологах СМИ Сиэтла говорится "который привел наш клуб к чемпионству".

Гас Уильямс дважды принимал участие в Матче всех Звезд НБА (тогда он играл за "Сиэтл").

Также баскетболист выступал за клубы "Голден Стэйт Уорриорз", "Вашингтон Баллетс", "Атланта Хоукс".