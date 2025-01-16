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Лига чемпионов ФИБА. "Маккаби Ирони" сравнял счет в серии

Баскетбол
время публикации: 16 января 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 09:31
Лига чемпионов ФИБА. "Маккаби Ирони" сравнял счет в серии
AP Photo/Mark J. Terrill

Во втором матче плэй-офф Лиги чемпионов ФИБА "Маккаби Ирони" (Рамат-Ган) победил "Сомбатхей" 76:69.

Счет в серии стал 1:1.

В следующий этап после двух матчей вышли "Промитеас" (Патры, Греция) и "Реджана" (Италия).

После 10 минут 31:23, 20 - 47:40, 30 - 61:53.

Форвард израильского клуба Амин Стивенс набрал 25 очков и сделал 9 подборов.

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