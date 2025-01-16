Лига чемпионов ФИБА. "Маккаби Ирони" сравнял счет в серии
время публикации: 16 января 2025 г., 09:24 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 09:31
Во втором матче плэй-офф Лиги чемпионов ФИБА "Маккаби Ирони" (Рамат-Ган) победил "Сомбатхей" 76:69.
Счет в серии стал 1:1.
В следующий этап после двух матчей вышли "Промитеас" (Патры, Греция) и "Реджана" (Италия).
После 10 минут 31:23, 20 - 47:40, 30 - 61:53.
Форвард израильского клуба Амин Стивенс набрал 25 очков и сделал 9 подборов.
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