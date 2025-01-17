Хайфский "Маккаби" арендовал бразильского форварда "Виктории" (Пльзень)
время публикации: 17 января 2025 г., 16:43 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 16:43
Хайфский "Маккаби" усиливает атаку. "Зеленые" арендовали до конца сезона Рикардинью, сообщает официальный сайт клуба.
"Маккаби" арендовал бразильского нападающего у "Виктории" (Пльзень). Израильский клуб имеет право выкупить контракт футболиста.
Ранее Рикардинью выступал за кдубы "Гремиу", "Маритиму", "Атлетику Гоаяненше", "Левски" (София). В 48 матчах за болгарский клуб он забил 18 голов.
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