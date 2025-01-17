Полиция нашла похищенные чемпионские перстни Евгения Малкина
время публикации: 17 января 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 16:37
Полиция нашла три чемпионских перстня, которые были украдены у звезды "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина.
"Спорт-экспресс" сообщает со ссылкой на полицию Питтсурга, что перстни были найдены у хоккеиста дома.
Ранее сообщалось, что 12 января неизвестные преступники ограбили дом российского хоккеиста в Питтсбурге.
Евгений Малкин - обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" 2009, 2016 и 2017 годов.
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