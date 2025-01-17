Полиция нашла похищенные чемпионские перстни Евгения Малкина

Полиция нашла три чемпионских перстня, которые были украдены у звезды "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина.

"Спорт-экспресс" сообщает со ссылкой на полицию Питтсурга, что перстни были найдены у хоккеиста дома.

Ранее сообщалось, что 12 января неизвестные преступники ограбили дом российского хоккеиста в Питтсбурге.

Евгений Малкин - обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" 2009, 2016 и 2017 годов.