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Спорт

Полиция нашла похищенные чемпионские перстни Евгения Малкина

Хоккей
Знаменитые спортсмены
НХЛ
время публикации: 17 января 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 16:37
Полиция нашла похищенные чемпионские перстни Евгений Малкина
AP Photo/George Walker IV

Полиция нашла три чемпионских перстня, которые были украдены у звезды "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина.

"Спорт-экспресс" сообщает со ссылкой на полицию Питтсурга, что перстни были найдены у хоккеиста дома.

Ранее сообщалось, что 12 января неизвестные преступники ограбили дом российского хоккеиста в Питтсбурге.

Евгений Малкин - обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" 2009, 2016 и 2017 годов.

Спорт
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