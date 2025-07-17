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Спорт

Женский чемпионат Европы по футболу. Итальянки вышли в полуфинал

Футбол
время публикации: 17 июля 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 07:19
Победный гол на 90-й минуте
AP Photo/Martin Meissner

Первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по футболу, который проходит в Швейцарии, стала сборная Италии.

В четвертьфинале итальянки победили команду Норвегии 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме.

Дважды отличилась Кристиана Джирелли (Ювенус). Победный гол она забила на 90-й минуте.

На 60-й минуте Ада Хегерберг (Лион) не реализовала пенальти. Через 6 минут она сравняла счет.

Соперник итальянок определится в матче Швеция - Англия.

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