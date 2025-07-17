Женский чемпионат Европы по футболу. Итальянки вышли в полуфинал

Первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по футболу, который проходит в Швейцарии, стала сборная Италии.

В четвертьфинале итальянки победили команду Норвегии 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме.

Дважды отличилась Кристиана Джирелли (Ювенус). Победный гол она забила на 90-й минуте.

На 60-й минуте Ада Хегерберг (Лион) не реализовала пенальти. Через 6 минут она сравняла счет.

Соперник итальянок определится в матче Швеция - Англия.