Женский чемпионат Европы по футболу. Итальянки вышли в полуфинал
время публикации: 17 июля 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 07:19
Первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по футболу, который проходит в Швейцарии, стала сборная Италии.
В четвертьфинале итальянки победили команду Норвегии 2:1.
Все голы были забиты во втором тайме.
Дважды отличилась Кристиана Джирелли (Ювенус). Победный гол она забила на 90-й минуте.
На 60-й минуте Ада Хегерберг (Лион) не реализовала пенальти. Через 6 минут она сравняла счет.
Соперник итальянок определится в матче Швеция - Англия.
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