Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтянки в четвертьфинал не вышли
время публикации: 17 июля 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 07:31
В Брно, Чехия, определились четвертьфиналисты женского юношеского чемпионата мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).
Израильтянки в четвертьфинал не вышли. Сборная Израиля проиграла команде Португалии 80:83.
Четвертьфинальные пары (игры состоятся 18 июля):
США - Франция
Португалия - Испания
Венгрия - Австралия
Канада - Япония.
19 июля израильтянки в матче мини турнира за 9-12-е места сыграют с победителем пары Чехия - Китай.
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