Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтянки в четвертьфинал не вышли

В Брно, Чехия, определились четвертьфиналисты женского юношеского чемпионата мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Израильтянки в четвертьфинал не вышли. Сборная Израиля проиграла команде Португалии 80:83.

Четвертьфинальные пары (игры состоятся 18 июля):

США - Франция

Португалия - Испания

Венгрия - Австралия

Канада - Япония.

19 июля израильтянки в матче мини турнира за 9-12-е места сыграют с победителем пары Чехия - Китай.