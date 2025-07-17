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Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтянки в четвертьфинал не вышли

Баскетбол
время публикации: 17 июля 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 07:31
Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Израильтянки в четвертьфинал не вышли
AP Photo/LM Otero

В Брно, Чехия, определились четвертьфиналисты женского юношеского чемпионата мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Израильтянки в четвертьфинал не вышли. Сборная Израиля проиграла команде Португалии 80:83.

Четвертьфинальные пары (игры состоятся 18 июля):

США - Франция

Португалия - Испания

Венгрия - Австралия

Канада - Япония.

19 июля израильтянки в матче мини турнира за 9-12-е места сыграют с победителем пары Чехия - Китай.

Спорт
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