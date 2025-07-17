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Лауреаты премии ESPY 2025

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время публикации: 17 июля 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 09:59
Лучшим спортсменом года признан баскетболист "Оклахома-Сити Тендер" Шэй Гилджес-Александр
AP Photo/Mark J. Terrill

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий ESPY 2025.

Лучшим спортсменом года признан баскетболист "Оклахома-Сити Тендер" Шэй Гилджес-Александр.

"Тендер" стал чемпионом НБА, а Гилджес-Александр признан самым ценным игроком регулярного сезона и финала НБА.

Лучшим футболистом года признан нападающий "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич.

Лучшим хоккеистом года признан нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль.

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