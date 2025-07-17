Лауреаты премии ESPY 2025
время публикации: 17 июля 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 09:59
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий ESPY 2025.
Лучшим спортсменом года признан баскетболист "Оклахома-Сити Тендер" Шэй Гилджес-Александр.
"Тендер" стал чемпионом НБА, а Гилджес-Александр признан самым ценным игроком регулярного сезона и финала НБА.
Лучшим футболистом года признан нападающий "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич.
Лучшим хоккеистом года признан нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2025