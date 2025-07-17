Лига Европы. "Шахтер" вышел в следующий этап. "Апоэль" проиграл в серии пенальти
Завершился первый отборочный этап Лиги Европы.
Во второй этап вышли "Легия", "Шахтер" (Донецк), "Хеккен", ЧФР, "Шериф", "Целе", "Левски".
Актюбе (Казахстан) - Легия (Варшава, Польша) 0:1 (первый матч 0:1)
Победный гол на первой минуте компенсированного времекни забил Юрген Элитим, ранее выступавший в чемпионате Испании.
Ильвес (Финляндия) - Шахтер (Донецк, Украина) 0:0 (0:6)
Хеккен (Швеция) - Спартак (Трнава, Словакия) 2:2 (1:0)
Словаки вели в счете 2:1.
Гол, который вывел шведов в следующий этап. на шестой минуте компенсированного времени забил 20-летний угандийский нападающий Джон Дембе.
ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) - Пакш (Венгрия) 3:0 (0:0)
Приштина (Косово) - Шериф (Тирасполь, Молдова) 2:1 (0:4)
Целе (Словения) - Сабах (Азербайджан) 3:3 (дополнительное время) (основное время 2:3) (первый матч 3:2)
Апоэль (Беэр-Шева, Израиль) - Левски (София, Болгария) 1:1 (пенальти 1:3) (первый матч 0:0)