MLS. Гол Тая Барибо. Команду Месси разгромили в Цинциннати

В матче регулярного чемпионата MLS "Цинциннати" разгромил "Интер Майами" 3:0.

Цинциннати - Интер Майми 3:0

Лионель Месси и Луис Суарес отыграли весь матч.

Два мяча забил бразильский полузащитник Эвандер. Счет открыл 20-летний Херардо Валенсуэла.

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На 37-й минуте счет открыл израильтянин Тай Барибо. Это его 14-й гол в матчах лиги в этом сезоне.

На последних секундах первого тайма счет сравнял Принс Осей Овусу.

На 50-й минуте победный гол забил южноафриканский защитник Олвету Маханя.