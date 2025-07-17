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MLS. Гол Тая Барибо. Команду Месси разгромили в Цинциннати

Футбол
время публикации: 17 июля 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 17:05
MLS. Гол Тая Барибо. Команду Месси разгромили в Цинциннати
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

В матче регулярного чемпионата MLS "Цинциннати" разгромил "Интер Майами" 3:0.

Цинциннати - Интер Майми 3:0

Лионель Месси и Луис Суарес отыграли весь матч.

Два мяча забил бразильский полузащитник Эвандер. Счет открыл 20-летний Херардо Валенсуэла.

Филаддельфия Юнион - Монреаль 2:1

На 37-й минуте счет открыл израильтянин Тай Барибо. Это его 14-й гол в матчах лиги в этом сезоне.

На последних секундах первого тайма счет сравнял Принс Осей Овусу.

На 50-й минуте победный гол забил южноафриканский защитник Олвету Маханя.

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