MLS. Гол Тая Барибо. Команду Месси разгромили в Цинциннати
время публикации: 17 июля 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 17:05
В матче регулярного чемпионата MLS "Цинциннати" разгромил "Интер Майами" 3:0.
Цинциннати - Интер Майми 3:0
Лионель Месси и Луис Суарес отыграли весь матч.
Два мяча забил бразильский полузащитник Эвандер. Счет открыл 20-летний Херардо Валенсуэла.
Филаддельфия Юнион - Монреаль 2:1
На 37-й минуте счет открыл израильтянин Тай Барибо. Это его 14-й гол в матчах лиги в этом сезоне.
На последних секундах первого тайма счет сравнял Принс Осей Овусу.
На 50-й минуте победный гол забил южноафриканский защитник Олвету Маханя.
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