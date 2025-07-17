Хайфский "Маккаби" усилился защитником сборной Бельгии и нападающим сборной Ямайки
время публикации: 17 июля 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 17:34
Хайфский "Маккаби" подписал трехлетний контракт с ямайским форвардом Триванте Стюартом, сообщает сайт клуба.
В прошлом сезоне футболист выступал за сербский клуб "Раднички" (Ниш).
Хайфский "Маккаби" подписал двухлетний контракт с правым защитником молодежной сборной Бельгии Желлем Батаем.
В 2021-25 годах он выступал за "Антверпен".
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