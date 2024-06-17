Рейтинг АТР. Первая ракетка мира Янник Синнер, Израиля - Ишай Олиэль
время публикации: 17 июня 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 14:13
Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов возглавляет итальянец Янник Синнер. На втором месте победитель Открытого чемпионата Франции испанец Карлос Алькарас.
В Тор-10 входят Новак Джокович (Сербия), Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев (Россия(, Андрей Рублев (Россия), Алекс де Минор (Австралия), Каспер Рууд (Норвегия), Хуберт Хуркач (Польша), Григор Димитров (Болгария).
Сильнейший теннисист Израиля Ишай Олиэль опустился с 382-го на 384-е место.
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