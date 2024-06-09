Коко Гауфф и Катерина Синякова стали победительницами Открытого чемпионата Франции

Победительницами Открытого чемпионата Франции в парном разряде стали американка Коко Гауфф и чешка Катерина Синякова.

В финале они победили итальянок Сару Эррани и Жасимин Паолини 7:6, 6:3.

Финал продолжался 110 минут.

Жасмин Паолини накануне проиграла Иге Швентек в финале одиночного разряда.

Катерина Синякова в восьмой раз становится победительницей турниров "Большого шлема" в парном разряде. Вместе с Барборой Крейчиковой она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2022 и 2023 годах, Открытого чемпионата Франции (2018, 2021), Уимблдона (2018, 2022) и Открытого чемпионата США (2022).