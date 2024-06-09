Коко Гауфф и Катерина Синякова стали победительницами Открытого чемпионата Франции
время публикации: 09 июня 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 14:47
Победительницами Открытого чемпионата Франции в парном разряде стали американка Коко Гауфф и чешка Катерина Синякова.
В финале они победили итальянок Сару Эррани и Жасимин Паолини 7:6, 6:3.
Финал продолжался 110 минут.
Жасмин Паолини накануне проиграла Иге Швентек в финале одиночного разряда.
Катерина Синякова в восьмой раз становится победительницей турниров "Большого шлема" в парном разряде. Вместе с Барборой Крейчиковой она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2022 и 2023 годах, Открытого чемпионата Франции (2018, 2021), Уимблдона (2018, 2022) и Открытого чемпионата США (2022).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июня 2024