Победителем Открытого чемпионата Франции стал Карлос Алькарас
время публикации: 09 июня 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 20:38
Победителем Открытого чемпионата Франции стал испанец Карлос Алькарас, в упорной борьбе победивший Александра Зверева (Германия) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
Финал продолжался 4 часа 20 минут.
Карлос во второй раз в этом году победил Александра. Счет личных встреч 5:5.
Карлос Алькарас в третий раз стал победителем турниров "Большого шлема". В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США, 2023 - Уимблдона.
Завтра испанский теннисист станет второй ракеткой мира. Первой станет Янник Синнер.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июня 2024