Победителем Открытого чемпионата Франции стал Карлос Алькарас

Победителем Открытого чемпионата Франции стал испанец Карлос Алькарас, в упорной борьбе победивший Александра Зверева (Германия) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Финал продолжался 4 часа 20 минут.

Карлос во второй раз в этом году победил Александра. Счет личных встреч 5:5.

Карлос Алькарас в третий раз стал победителем турниров "Большого шлема". В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США, 2023 - Уимблдона.

Завтра испанский теннисист станет второй ракеткой мира. Первой станет Янник Синнер.