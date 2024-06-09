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Победителем Открытого чемпионата Франции стал Карлос Алькарас

время публикации: 09 июня 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 20:38
Победителем Открытого чемпионата Франции стал Карлос Алькарас
AP Photo/Jean-Francois Badias

Победителем Открытого чемпионата Франции стал испанец Карлос Алькарас, в упорной борьбе победивший Александра Зверева (Германия) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Финал продолжался 4 часа 20 минут.

Карлос во второй раз в этом году победил Александра. Счет личных встреч 5:5.

Карлос Алькарас в третий раз стал победителем турниров "Большого шлема". В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США, 2023 - Уимблдона.

Завтра испанский теннисист станет второй ракеткой мира. Первой станет Янник Синнер.

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