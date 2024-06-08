Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Франции

Победителем Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде (теннис на колясках) стал израильтянин Гай Сасон.

В финале он победил голландца Сэма Шродера 6:2, 3:6, 7:6 (10:7).

В третьем сете голландец вел в счете 2:0 и 5:3.

Матч продолжался 2 часа 49 секунд.

Гай и Сэм в этом году встречались в финале Открытого чемпионата Австралии. Тогда победил голландец.

Гай Сасон впервые стал победителем турнира "Большого шлема". В данный момент 44-летний израильтянин является третьим номером рейтинга.

В этом сезоне он стал победителем турниров в Австралии, Грузии и Южной Корее.