Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Франции
время публикации: 08 июня 2024 г., 15:06 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 15:20
Победителем Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде (теннис на колясках) стал израильтянин Гай Сасон.
В финале он победил голландца Сэма Шродера 6:2, 3:6, 7:6 (10:7).
В третьем сете голландец вел в счете 2:0 и 5:3.
Матч продолжался 2 часа 49 секунд.
Гай и Сэм в этом году встречались в финале Открытого чемпионата Австралии. Тогда победил голландец.
Гай Сасон впервые стал победителем турнира "Большого шлема". В данный момент 44-летний израильтянин является третьим номером рейтинга.
В этом сезоне он стал победителем турниров в Австралии, Грузии и Южной Корее.
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