x
08 июня 2024
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июня 2024
|
08 июня 2024
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Франции

время публикации: 08 июня 2024 г., 15:06 | последнее обновление: 08 июня 2024 г., 15:20
Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Alessandra Tarantino

Победителем Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде (теннис на колясках) стал израильтянин Гай Сасон.

В финале он победил голландца Сэма Шродера 6:2, 3:6, 7:6 (10:7).

В третьем сете голландец вел в счете 2:0 и 5:3.

Матч продолжался 2 часа 49 секунд.

Гай и Сэм в этом году встречались в финале Открытого чемпионата Австралии. Тогда победил голландец.

Гай Сасон впервые стал победителем турнира "Большого шлема". В данный момент 44-летний израильтянин является третьим номером рейтинга.

В этом сезоне он стал победителем турниров в Австралии, Грузии и Южной Корее.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июня 2024

Лаура Зигемунд и Эдуар Роже-Васслен - победители Открытого чемпионата Франции в миксте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июня 2024

Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2024

Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2024

Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон вышел в финал Открытого чемпионата Франции