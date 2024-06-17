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Евро 2024. УЕФА запретил флаги России на матче Украина - Румыния

время публикации: 17 июня 2024 г., 15:07 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 15:07
Евро 2024. УЕФА запретил флаги России на матче Украина - Румыния
AP Photo/Ariel Schalit

Сегодня в Мюнхене состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы Украина - Румыния.

УЕФА запретил вывешивать российские флаги на этом матче, сообщают украинские и российские СМИ.

Демонстрация флага России на этом матче будет считаться провокацией и может привести к конфликтам.

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