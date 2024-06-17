Евро 2024. УЕФА запретил флаги России на матче Украина - Румыния

Сегодня в Мюнхене состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы Украина - Румыния.

УЕФА запретил вывешивать российские флаги на этом матче, сообщают украинские и российские СМИ.

Демонстрация флага России на этом матче будет считаться провокацией и может привести к конфликтам.