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Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей

время публикации: 17 мая 2024 г., 07:42 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 07:42
Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей
AP Photo/Darko Vojinovic

В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сегодня состоятся четыре матча группового этапа.

17:20 (время израильское). Германия - Казахстан

Великобритания - Дания

21:20. Чехия - Австрия

Польша - США.

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