Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 17 мая 2024 г., 07:42 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 07:42
В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сегодня состоятся четыре матча группового этапа.
17:20 (время израильское). Германия - Казахстан
Великобритания - Дания
21:20. Чехия - Австрия
Польша - США.
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