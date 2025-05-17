Чемпионат мира по хоккею. Хет-трик Линдхольма. 56 сэйвов Хорака

В Швеции и Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Шведы разгромили словенцев 4:0.

Швеция - Словения 4:0

По броскам 60:9.

Три шайбы забросил Элиас Линдхольм (Бостон Брюинз).

Две результативные передачи сделал Эрик Густавссон (Детройт Ред Уингз).

Шутаут совершил Якоб Маркстрем (Нью-Джерси Дэвилз).

Голкипер словенцев Лукаш Хорак (Олимпия, Любляна) совершил 56 сэйвов.

Швейцария - Норвегия 3:0

Счет по броскам 28:12.

Шутаут совершил Стенфан Шарлин (Серветт, Женева).