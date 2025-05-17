Чемпионат мира по хоккею. Хет-трик Линдхольма. 56 сэйвов Хорака
время публикации: 17 мая 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 07:13
В Швеции и Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Шведы разгромили словенцев 4:0.
Швеция - Словения 4:0
По броскам 60:9.
Три шайбы забросил Элиас Линдхольм (Бостон Брюинз).
Две результативные передачи сделал Эрик Густавссон (Детройт Ред Уингз).
Шутаут совершил Якоб Маркстрем (Нью-Джерси Дэвилз).
Голкипер словенцев Лукаш Хорак (Олимпия, Любляна) совершил 56 сэйвов.
Швейцария - Норвегия 3:0
Счет по броскам 28:12.
Шутаут совершил Стенфан Шарлин (Серветт, Женева).
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