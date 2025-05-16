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Чемпионат мира по хоккею. Крупные победы сборных Австрии и Дании

Хоккей
время публикации: 16 мая 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 20:03
Чемпионат мира по хоккею. Крупные победы сборных Австрии и Дании
AP Photo/Pavel Golovkin

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею.Датчане арзгромили венгров 8:2.

Австрия - Франция 5:2

По броскам 24:23 в пользу австрийцев.

Сборная Австрии обеспечила себе комфортное преимущество в первом периоде 3:0.

В конце матча австрийцы дважды поразили пустые ворота.

Две шайбы забросил Марко Каспер (Детройт Ред Уингз).

Дания - Венгрия 8:2

Матч начался неожиданно. На 7-й минуте гости вели в счете 2:0.

Три шайбы забросил Микель Огорд (Щелефтео, Швеция).

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