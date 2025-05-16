Чемпионат мира по хоккею. Крупные победы сборных Австрии и Дании
время публикации: 16 мая 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 20:03
В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею.Датчане арзгромили венгров 8:2.
Австрия - Франция 5:2
По броскам 24:23 в пользу австрийцев.
Сборная Австрии обеспечила себе комфортное преимущество в первом периоде 3:0.
В конце матча австрийцы дважды поразили пустые ворота.
Две шайбы забросил Марко Каспер (Детройт Ред Уингз).
Дания - Венгрия 8:2
Матч начался неожиданно. На 7-й минуте гости вели в счете 2:0.
Три шайбы забросил Микель Огорд (Щелефтео, Швеция).
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