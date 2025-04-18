x
18 апреля 2025
|
последняя новость: 08:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 апреля 2025
|
18 апреля 2025
|
последняя новость: 08:59
18 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Челси" проиграл, но вышел в полуфинал. Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 18 апреля 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 08:11
"Челси" проиграл, но вышел в полуфинал. Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Kin Cheung

В полуфинал Лиги конференций вышли "Челси" и "Юргорден".

Челси (Лондон, Англия) - Легия (Варшава, Польша) 1:2 (первый матч 3:0)

Счет в матче открыл Томаш Пекхарт, бывший игрок беэр-шевского "Апоэля".

Рапид (Вена, Австрия) - Юргорден (Швеция) 1:4 (дополнительное время) (первый матч 1:0)

После основного времени 2:1 в пользу шведов.В дополнительное время два гола забил Тобиас Гулликсен.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2025

Сюрприз норвежцев. Триллер в Манчестере. Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2025

"Бетис" и "Фиорентина" вышли в полуфинал Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2025

Sky Sports. "Реал" уволит Карло Анчелотти после финала Кубка Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2025

Суперкомпьютер Opta. Фаворит Лиги чемпионов - "Арсенал"