"Челси" проиграл, но вышел в полуфинал. Результаты матчей Лиги конференций

В полуфинал Лиги конференций вышли "Челси" и "Юргорден".

Челси (Лондон, Англия) - Легия (Варшава, Польша) 1:2 (первый матч 3:0)

Счет в матче открыл Томаш Пекхарт, бывший игрок беэр-шевского "Апоэля".

Рапид (Вена, Австрия) - Юргорден (Швеция) 1:4 (дополнительное время) (первый матч 1:0)

После основного времени 2:1 в пользу шведов.В дополнительное время два гола забил Тобиас Гулликсен.