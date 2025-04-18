"Челси" проиграл, но вышел в полуфинал. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 18 апреля 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 08:11
В полуфинал Лиги конференций вышли "Челси" и "Юргорден".
Челси (Лондон, Англия) - Легия (Варшава, Польша) 1:2 (первый матч 3:0)
Счет в матче открыл Томаш Пекхарт, бывший игрок беэр-шевского "Апоэля".
Рапид (Вена, Австрия) - Юргорден (Швеция) 1:4 (дополнительное время) (первый матч 1:0)
После основного времени 2:1 в пользу шведов.В дополнительное время два гола забил Тобиас Гулликсен.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2025