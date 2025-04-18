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Сюрприз норвежцев. Триллер в Манчестере. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 18 апреля 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 07:57
Сюрприз норвежцев. Триллер в Манчестере. Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Jon Super

В полуфинал Лиги Европы вышли "Буде/Глимт", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Атлетик" (Бильбао).

Лвцио (Рим, Италия) - Буде/Глимт (Норвегия) 3:1 (по пенальти 2:3) (первый матч 0:2)

Основное время завершилось со счетом 2:0. Решающий гол римляне забили на третьей минуте компенсированного времени.

На 99-й минуте Диа сделал счет 3:0.

На 109-й минуте вышедший на замену Андреас Хелмерсен довел матч до серии пенальти. На 120-й минуте он был удален.

Айнтрахт (Франкфурт, Германия) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 0:1 (1:1)

На 43-й минуте Доминик Соланке реализовал пенальти.

Атлетик (Бильбао, Испания) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 2:0 (0:0)

Манчестер Юнайтед (Англия) - Лион (Франция) 5:4 (дополнительное время) (первый матч 2:2)

Основное время матча завершилось вничью 2:2. На 71-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

На 109-й минуте французы выигрывали 4:2, на 120-й - 4:3. Майну и Магуайр забили на последней минуте дополнительного времени.

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