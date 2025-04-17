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Sky Sports. "Реал" уволит Карло Анчелотти после финала Кубка Испании

Футбол
время публикации: 17 апреля 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 19:47
Sky Sports. "Реал" уволит Карло Анчелотти после финала Кубка Испании
AP Photo/Frank Augstein

Карло Анчелотти будет уволен с поста главного тренера мадридского "Реала" 26 апреля, сообщает Sky Sports.

Финал Кубка Испании против "Барселоны" будет последним матчем "королевского клуба" под его руководством.

По данным источника, руководство клуба приняло решение из-за неудачной игры против "Арсенала" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти тренирует "Реал" с 2021 года. Ранее он тренировал "королевский клуб" в 2013-15 годах.

Под его руководством "Реал" трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании.

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