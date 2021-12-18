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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 10:14

Бокс. Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира, нокаутировав Маркуса Брауна

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Бокс. Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира, нокаутировав Маркуса Брауна

В Монреале состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF. Россиянин защитил пояса, нокаутировав в девятом раунде экс-чемпиона мира Маркуса Брауна.

Россиянин во всех 17 боях на профессиональном ринге победил нокаутом.

В первых раундах американец хорошо перемещался и удачно прерывал атаки при помощи джебов.

В третьем раунде чемпион зажал соперника в углу и достал двумя сильными ударами. В четвертом раунде Браун боднул Бетербиева и нанес ему рассечение на лбу.


В конце пятого раунда россиянин едва не нокаутировал претендента. Маркуса спас гонг. В седьмом раунде чемпион сбил соперника с ног.

В девятом раунде Бетербиев провел мощную атаку с ударами в печень и челюсть, после которой Браун прекратил сопротивление.

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