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NEWSru.co.il :: Спорт18 декабря 2021 г., 09:53

Команда Андрея Шевченко проиграла "Лацио"

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Команда Андрея Шевченко проиграла "Лацио"

В матче восемнадцатого тура чемпионата Италии "Лацио" победил "Дженоа" 3:1. "Интер" разгромил "Салернитиану" 5:0.

Лацио (Рим) - Дженоа 3:1

Андрею Шевченко никак не удается поднять генуэзцев с предпоследнего места. Благо, есть еще совсем безнадежная "Салернитиана", а то "Дженоа" была бы уже последней.

Салернитиана - Интер (Милан) 0:5


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