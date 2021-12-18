Команда Андрея Шевченко проиграла "Лацио"
В матче восемнадцатого тура чемпионата Италии "Лацио" победил "Дженоа" 3:1. "Интер" разгромил "Салернитиану" 5:0.
Лацио (Рим) - Дженоа 3:1
Андрею Шевченко никак не удается поднять генуэзцев с предпоследнего места. Благо, есть еще совсем безнадежная "Салернитиана", а то "Дженоа" была бы уже последней.
Салернитиана - Интер (Милан) 0:5
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