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НХЛ. Достижение Зака Хаймана

Хоккей
НХЛ
время публикации: 18 декабря 2024 г., 18:49 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 19:00
НХЛ. Достижение Зака Хаймана
AP Photo/George Walker IV

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" проиграл "Флориде Пантерз" 5:6.

Три результативные передачи сделал Коннор Макдэвид (Эдмонтон).

Первые две шайбы в ворота "пантер" забросил еврейский нападающий "нефтяников" Зак Хайман.

В 6 матчах с 5 по 17 декабря он забросил 7 шайб и стал лучшим бомбардиром лиги за этот период (вместе с Джейком Генцелем (Тампа-Бей Лайтнинг)), сообщает статистический сервис Sportsnet Stats

Интересно, что в 26 матчах этого сезона Зак Хайман забил 10 шайб и сделал 5 результативных передач.

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