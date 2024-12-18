НХЛ. Достижение Зака Хаймана

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" проиграл "Флориде Пантерз" 5:6.

Три результативные передачи сделал Коннор Макдэвид (Эдмонтон).

Первые две шайбы в ворота "пантер" забросил еврейский нападающий "нефтяников" Зак Хайман.

В 6 матчах с 5 по 17 декабря он забросил 7 шайб и стал лучшим бомбардиром лиги за этот период (вместе с Джейком Генцелем (Тампа-Бей Лайтнинг)), сообщает статистический сервис Sportsnet Stats

Интересно, что в 26 матчах этого сезона Зак Хайман забил 10 шайб и сделал 5 результативных передач.