НХЛ. Достижение Брейди Ткачука. "Гол + пас" Чикрана. Шутаут Вольфа. Дебютный гол Сасона

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Оттава" овертайме одолела "Питтсбург" 3:2.

Коламбус Блю Джекетс - Анахайм дакс 3:4 (овертайм)

"Коламбус" вел в счете 2:1 и 3:2

3 (2 + 1) очка набрал нападающий "Анахайма" Александр Киллорн.

Детройт Ред Уингз - Торнто Мейпл Лифс 4:2

Два гола забросил защитник "Детройта" Джефф Петри.

Две результативные передачи сделал Митчелл Марнер (Торонто).

Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз 3:2 (овертайм)

Брейди Ткачук забил девятый гол в овертайме, обойдя по этому показателю своего легендарного отца Кита Ткачука.

Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сейбрз 4:2

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран забил гол и сделал результативную передачу.

Три результативные передачи сделал Джон Карлсон.

Две шайбы забросил форвард столичной команды Том Уилсон.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер забросил гол.

Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенз 4:2

Даллас Старз - Сент-Луис Блюз 2:1 (овертайм)

Калгари Флэймз - Флорида Пантерх 3:0

По броскам 32:27. Второй шутаут в сезоне и в карьере совершил Дастин Вольф. В домашних матчах у него процент отраженных бросков - 94.9 (лучший показатель в лиге в этом сезоне).

Сан-Хосе Шаркс - Юта 3:4

"Акулы" вели в счете 2:1 и 3:2.

Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 13 минут 32 секунды. 4 броска по воротам. Показатель -1.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 23 минуты. Показатель 0.

Сиэтл Кракен - Тампа-Бей Лайтнинг 1:5

Две шайбы забросил Брэйдон Хэйгел.

Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинз 1:5

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэймен совершил 19 сэйвов.

Давид Пастрнак набрал 4 (1 + 3) очка.

В 82-м матче голы забили и Давид Пастрнак и Брэд Маршанд. В 77 таких играх "Бостон" победил.

Еврейский защитник "Ванкувера" Марк Фридман отыграл 16 минут. Показатель -3.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 27 минут 38 секунд. Показатель 0.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон забил дебютный гол в нХЛ.