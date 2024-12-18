Судья, сбежавшая из Ирана, рассказала, что ее грозились убить из-за тегеранского дерби

Футбольный арбитр Мехса Гурбани, сбежавшая из Ирана, рассказала о давлении и угрозах, которые получала в связи со своей работой, сообщает Ynet.

В интервью каналу Iran International она призналась, что кошмаром стало назначение на тегеранское дерби между "Эстеглялем" и "Персеполисом".

Она была включена в бригаду видеоассистентов.

Мехса Гурбани судит матчи с 2017 года и это назначение должно было стать признанием ее заслуг и профессионализма (в статье это тегеранское дерби характеризуется как "самый горячий матч чемпионата Ирана).

Матч состоялся 13 марта. 11 марта женщина была исключена из бригады арбитров. Она сказала, что сотрудники служб безопасности пытались разными способами ее убедить сделать заявление об отказе от участия в матче.

Когда она отказалась, ее угрожали убить, рассказывали, что многие "вышли из этой комнаты и попали в автокатастрофу". " Мне сказали: "Ты просто женщина. Кем ты себя возомнила?"

Мехса Гурбани говорит, что оказывалось давление не только на нее, но и членов ее семьи.

По ее словам, представитель ФИФА сказал ей, что власти сообщили "она не может участвовать в дерби из-за серьезной болезни".

Решение отстранить Гурбани связано с ее "проблемным прошлым". Она судила матчи женского Кубка Азии 2018 года, и стала первой судьей-мусульманкой, отказавшейся от формы, разработанной ФИФА для женщин-судей из мусульманских стран.

Власти Ирана не допустили участия "проблемного судьи" в чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

Мехса Гурбани не называет страну, в которую она бежала из Ирана из соображений безопасности.