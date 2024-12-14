НХЛ. Удачная "пятница, 13-е" для "сенаторов". Шутаут Улльмарка

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Оттава" в гостях разгромила "Каролину" 3:0.

По броскам 32:22 в пользу "Каролины". Линус Улльмарк совершил второй шутаут в 19 матчах в этом сезоне.

По 2 очка набрали Шейн Пинто (2 + 0), Ник Дженсен (1 + 1) и Майк Амадио (0 + 2).

Ник Сузуки набрал очки в восьмом матче подряд.

Интересная статистика. "Оттава Сенаторз" 7 раз играла в пятницу 13-го, и ни разу не проиграла.