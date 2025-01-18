Неожиданное поражение "Монако". Дубль иорданца. Результаты матчей чемпионата Франции

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Франции. "Монако" неожиданно проиграл "Монпелье" 1:2.

Монпелье -Монако 2:1

"Монако" не смог победить в четвертой игре чемпионата подряд и отстает от лидирующего ПСЖ на 12 очков.

У "Монако" значительное статистическое преимущество (68% владения мячом, 26:12 по ударам, 11:4 по точным ударам, 16:4 по угловым).

"Монпелье" одержал первую победу с 10 ноября и первую волевую победу с сентября.

На 32-й минуте капитан "Монако" Ян Керер ударом головой открыл счет 0:1.

Во втором тайме два гола забил иорданец Муса Аль Тамари.

Лилль - Ница 2:1

Победа позволила "догам" обойти "Ницу" и "Монако", и подняться на третье место.