Чемпионат Италии. Довбик забил. "Рома" победила. Израильтянин вышел на замену

В стартовом матче двадцать первого тура чемпионата Италии "Рома" победила "Дженоа" 3:1.

Римляне не проиграли в пятом матче чемпионата подряд и одержали шестую домашнюю победу подряд.

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс (Писилли 76), Ндика, Салемакерс (Челик 76), Паредес, Коне, Анхелиньо, Лоренцо Пеллегрини (Эль-Шаарави 46), Дибала (Суле 84), Довбик (Шомуродов 84).

"Дженоа": Леали, Де Винтер, Бани (Сабелли 32), Васкес, Мартин, Дзаноли (Вентурино 68), Миретти (Каса 85), Френдруп, Торсбю (Экатор 68), Мазини, Пинамонти.

Арендованный у хайфского "Маккаби" 19-летний полузащитник Лиор Каса вышел на замену на 85-й минуте.

Римляне могли открыть счет в самом начале матча. После удара Дибалы со штрафного мяч попал в перекладину. На 25-й минуте Пеллегрини нанес удар с близкого расстояния. Вратарь парировал. Довбик добил мяч в сетку 1:0.

На 33-й минуте после подачи углового Патрицио Мазини сравнял счет 1:1.

На 60-й минуте Стефан Эль-Шаарави, проводивший 300-й матч за "Рому", ударом из-за пределов штрафной забил победный гол 2:1.

На 73-й минуте мяч после прострела попал во вретаря генуэзцев и оказался в сетке. Автогол 3:1.