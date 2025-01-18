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Чемпионат Германии. "Боруссия" проиграла все матчи в 2025 году

Футбол
время публикации: 18 января 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 12:05
Чемпионат Германии. "Боруссия" проиграла все матчи в 2025 году
AP Photo/Michael Probst

В стартовом матче восемнадцатого тура чемпионата Германии "Айнтрахт" (Франкфурт) победил "Боруссию" (Дортмунд) 2:0.

"Айнтрахт": Трапп, Теате, Кох, Коллинз, Схири, Браун, Ларссон (Хейлунд, 74), Гетце (Узун, 87) Кристенсен (Тута, 74), Кнауфф (Баойя, 87), Экитике (Шаиби, 90+4).

"Боруссия": Кобель, Шлоттербек, Антон, Джан, Бенсебайни (Ян Коуто, 46), Гросс, Нмеча (Байер, 72), Рюэрсон (Рейна, 87), Гиттенс, Брандт (Адейеми, 71), Гирасси.

"Орлы" играли без своей основной ударной силы. Омар Мармуш уходит в "Манчестер Сити", а в 17 первых матчах сезона Бундеслиги он забил 15 голов - клубный рекорд.

Все три игры в 2025 году "Боруссия" проиграла. "Шмели" проиграли три матча Бундеслиги подряд впервые с 2017 года.

На первой минуте хозяева едва не открыли счет. Голкипер "Боруссии" сделал передачу сопернику. Ларссон пробил. Кобель ногой мяч парировал.

На 9-й минуте вперед могли выйти гости. Мяч после удара Гирасси головой попал в штангу.

На 18-й минуте Кристенсен прорвался по флангу и сделал передачу на линию вратарской. Уго Экитике опередил защитников и отправил мяч в сетку 1:0.

Во втором тайме инициативой владела "Боруссия". "Орлы" играли на удержание счета.

На второй минуте компенсированного времени Хейлунд перехватил мяч в центре поля, вышел один на один и забил.

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