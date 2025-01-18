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Юниорский Открытый чемпионат Австралии. Израильтянка проиграла в первом матче

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 18 января 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 18:24
Юниорский Открытый чемпионат Австралии. Израильтянка проиграла в первом матче
AP Photo/Manish Swarup

В первом матче юниорского Открытого чемпионата Австралии израильтянка Мика Бухник проиграла Витории Луизе Баррош 3:6, 4:6.

17-летняя Мика Бухник была 15-м номером посева.

В парном разряде Мика Бухник выступает вместе с американкой Аспен Шуман.

В матче первого круга они сыграют с Сарой Мелани Файмоновой (Чехия) и Аланой Субашич (Австралия).

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