Юниорский Открытый чемпионат Австралии. Израильтянка проиграла в первом матче

В первом матче юниорского Открытого чемпионата Австралии израильтянка Мика Бухник проиграла Витории Луизе Баррош 3:6, 4:6.

17-летняя Мика Бухник была 15-м номером посева.

В парном разряде Мика Бухник выступает вместе с американкой Аспен Шуман.

В матче первого круга они сыграют с Сарой Мелани Файмоновой (Чехия) и Аланой Субашич (Австралия).