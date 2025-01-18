Юниорский Открытый чемпионат Австралии. Израильтянка проиграла в первом матче
время публикации: 18 января 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 18:24
В первом матче юниорского Открытого чемпионата Австралии израильтянка Мика Бухник проиграла Витории Луизе Баррош 3:6, 4:6.
17-летняя Мика Бухник была 15-м номером посева.
В парном разряде Мика Бухник выступает вместе с американкой Аспен Шуман.
В матче первого круга они сыграют с Сарой Мелани Файмоновой (Чехия) и Аланой Субашич (Австралия).
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