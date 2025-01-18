Сенсационное поражение "Атлетико". Голевой пас "израильтянина". Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Испании. Столичный "Атлетико" сенсационно уступил "Леганесу" 0:1.

Жирона - Севилья 1:2

"Севилья" одержала первую волевую победу с марта 2023 года. "Севилья" победила "Жирону" в матче Ла Диги впервые с 2018 года.

Хозяева открыли счет на 36-й минуте. После передачи украинца Виктора Цыгвнкова (уроженца Израиля) отличился Арнау Мартинес.

После перерыва голы забили Сауль и Доди Лукебакио.

Леганес - Атлетико (Мадрид) 1:0

Прервалась 15-матчевая победная серия "Атлетико".

"Леганес" одержал вторую победу подряд и поднялся на 15-е место. Во всех турнирах "Леганес" не проигрывает уже 4 игры.

Победный гол на 49-й минуте забил Матия Настасич.

"Атлетико" владел преимуществом, не использовал море моментов. На 90-й минуте даже не реализовал пенальти. Антуан Гризманн не попал в ворота.