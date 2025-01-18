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Умер легендарный шотландский футболист Денис Лоу

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 18 января 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 08:43
Памятник легендам "Манчестер Юнайтед". Денис Лоу посредине
AP Photo/Dave Thompson

17 января на 85-м году жизни умер легендарный шотландский футболист Денис Лоу, сообщает ВВС.

Нападающий - легенда "Манчестер Юнайтед", третий бомбардир в истории клуба. В составе "красных дьяволов" он - двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка европейских чемпионов 1968 года, обладатель Кубка Англии 1963 года, двукратный обладатель Кубка английской лиги.

Денис Лоу - воспитанник клуба "Хаддерсфилд Таун".

Он также выступал за "Манчестер Сити" и "Торино".

Денис Лоу - обладатель "Золотого мяча" 1964 года, лучший бомбардир Европы сезона 1968-69 годов.

В составе сборной Шотландии Денис Лоу - участник чемпионата мира 1974 года. .

Денис Лоу - член зала слав английского футбола, зала славы шотландского футбола, командор ордена Британской империи.

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