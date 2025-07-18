"Апоэль" (Беэр-Шева) проиграл в серии пенальти и вылетел в Лигу конференций

"Апоэль" (Беэр-Шева) выбыл из Лиги Европы и сыграет во втором отборочном раунде Лиги конференций против АЕКа (Афины).

В ответном матче "Апоэль" проиграл в серии пенальти "Левски" (София) 1:3.

Основное время матча завершилось вничью 0:0, дополнительное - 1:1..

Счет первой игры 0:0.

На 105-й минуте Алон Турджеман вывел израильтян вперед 1:0.

На 114-й минуте Мустафа Сангаре, выступавший ранее в чемпионатах Франции и Португалии, сравнял счет 1:1.

У "Апоэля" пенальти реализовал только недавно перешедший из "Ашдода" Рой Леви. Не забили Алон Турджеман, Эйлон Альмог и Кингс Кангва.

У болгар пенальти не реализовал 20-лений Борислав Рупанов.