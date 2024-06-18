Чемпионат Европы по плаванию. Давид Герчик выполнил олимпийский норматив
время публикации: 18 июня 2024 г., 14:56 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 15:00
Израильский пловец Давид Герчик завоевал право выступить на олимпиаде в Париже.
Он вышел в финал чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Белграде, на дистанции 200 метров на спине.
В полуфинальном заплыве он был четвертым.
Результат - 1 минута 57.48 секунды.
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