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Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянки завоевали золотую медаль в эстафете

время публикации: 17 июня 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 22:07
Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянки завоевали золотую медаль в эстафете
AP Photo/Lee Jin-man

В Белграде проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Израильтянки завоевали золотую медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Анастасия Горбенко, Дарья Головатая, Лея Полонская и Аяла Шпиц преодолели дистанцию за 7 минут 51.83 секунды.

Это новый рекорд Израиля.

Предыдущий рекорд - 7 минут 54.74 секунды.

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