Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянки завоевали золотую медаль в эстафете

В Белграде проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Израильтянки завоевали золотую медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Анастасия Горбенко, Дарья Головатая, Лея Полонская и Аяла Шпиц преодолели дистанцию за 7 минут 51.83 секунды.

Это новый рекорд Израиля.

Предыдущий рекорд - 7 минут 54.74 секунды.