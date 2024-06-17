Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянки завоевали золотую медаль в эстафете
время публикации: 17 июня 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 22:07
В Белграде проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Израильтянки завоевали золотую медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.
Анастасия Горбенко, Дарья Головатая, Лея Полонская и Аяла Шпиц преодолели дистанцию за 7 минут 51.83 секунды.
Это новый рекорд Израиля.
Предыдущий рекорд - 7 минут 54.74 секунды.
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