Плавание. Матан Родити установил рекорд Израиля
время публикации: 09 июня 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 07:54
В Институте Вингейта проходит турнир по плаванию Trials Arena Olympic Criterion. Матан Родити установил рекорд Израиля на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Его результат - 15 минут 4.99 секунды.
Ближайшего конкурента Матан опередил на 44 секунды.
Матан Родити улучшил на 8 с половиной секунд рекорд, который установил два года назад.
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