Плавание. Матан Родити установил рекорд Израиля

В Институте Вингейта проходит турнир по плаванию Trials Arena Olympic Criterion. Матан Родити установил рекорд Израиля на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Его результат - 15 минут 4.99 секунды.

Ближайшего конкурента Матан опередил на 44 секунды.

Матан Родити улучшил на 8 с половиной секунд рекорд, который установил два года назад.