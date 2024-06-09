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Плавание. Матан Родити установил рекорд Израиля

время публикации: 09 июня 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 07:54
Плавание. Матан Родити установил рекорд Израиля
AP Photo/Ashley Landis

В Институте Вингейта проходит турнир по плаванию Trials Arena Olympic Criterion. Матан Родити установил рекорд Израиля на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Его результат - 15 минут 4.99 секунды.

Ближайшего конкурента Матан опередил на 44 секунды.

Матан Родити улучшил на 8 с половиной секунд рекорд, который установил два года назад.

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