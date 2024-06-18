Евро 2024. Французы обыграли сборную Австрии

В Дюссельдорфе состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Французы одолели австрийцев 1:0.

Австрия: Пенц, Пош, Дансо, Вебер (59, Арнаутович), Мвене (88, Прасс), Зайвальд, Забитцер, Лаймер (90 + 2, Шмид), Баумгартнер, Гриллич (59, Траутнер), Грегорич (59, Виммер)

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо (71, Камавинга), Канте, Гризманн (90, Фофана), Тюрам, Мбаппе (90, Жиру), Дембеле. (71, Коло Муани).

Австрийцы за последние полтора года потерпели только одно поражения, но все равно в этом матче явным фаворитом считались французы.

На 9-й минуте Мбаппе на скорости ушел от защитников и пробил в ближний угол. Вратарь перевел мяч на угловой.

В первые полчаса французы чаще владеют мячом (55%), но до опасных моментов дело доходит нечасто. Австрийцы стараются остро контратаковать.

На 36-й минуте Баумгартнер вышел один на один. Меньян перевел мяч на угловой.

На 38-й минуте Мбаппе проскочил двух защитников и прострелил. Максимилиан Вебер (Боруссия, Менхенгладбах) головой отправил мяч в свои воротп 0:1.

На первой минуте, добавленной к первому тайму, Мбаппе вышел один на один, но переиграть вратаря не сумел.

Во втором тайме картина матча существенно не изменилась. Примерно равное владение мячом. Австрийцы пытаются отыграться. Французы остро атакуют, часто используя скоростные качества Мбаппе.

На 55-й минуте Мбаппе убежал от защитников, перебросил мяч через вратаря, но не попал в ворота. На 67-й минуте Маркус Тюрам пробил с близкого расстояния. Мяч попал во вратаря.

На 76-й минуте Баумгартнер пытался в падении пробить, но после удара ногой по мячу, попал ногой в голову вратаря сборной Франции.

На 86-й минуте после навеса со штрафного Мбаппе головой попал в плечо австрийского защитника и упал. Лидеру французов довольно долго оказывали медицинскую помощь. Затем Мбаппе был замене.

Французы были чуть лучше: немного быстрее, немного точнее, немного везучее (как в случае с автоголом).