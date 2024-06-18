Евро 2024. Турки победили сборную Грузии

В Дортмунде состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Турки победили сборную Грузии 3:1

Турция: Мерт Гюнок, Мюлдюр (85, Челик), Акайдын, Бардакджы, Кадыоглу, Айхан (79, Демирал), Чалханоглу (90 + 3, Озджан), Гюлер (79, Языджи), Кекчю, Йылдыз (85, Актюркоглу), Йылмаз.

Грузия: Мамардашвили, Цитаишвили (74, Лочошвили), Двали, Кашия, Кверквелия (85, Зивзивадзе), Какабадзе, Чакветадзе (74, Давиташвили), Меквабишвили, Кочорашвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

Грузины дебютируют на чемпионатах Европы.

В начале матча территориальным преимуществом владели турки. На 10-й минуте они едва не забили. После дальнего удара Айхана мяч попал в штангу.

Грузины первый опасный момент создали на 11-й минуте. Меквабишвили нанес удар метров с 22. Несмотря на рикошет, вратарь сумел мяч парировать.

На 25-й минуте грузинский защитник неудачно прервал навес. Мерт Мюлдюр (Фенербахче) с линии штрафной нанес удар слету 1:0. На 27-й минуте Гюлер прострелил. Кенан Йылдыз отправил мяч под перекладину. Но сделал это из офсайда.

Пропустив, грузины активнее пошли вперед.

На 29-й минуте Георгий Цитаишвили мощно пробил в ближний угол. Вратарь парировал.

На 32-й минуте грузины отыгрались.Кочорашвили на фланге обыграл двух защитников и прострелил. Жорж Микаутадзе (Метц) пробил в ближний угол 1:1. Через четыре минуты Микаутадзе нанес удар слету из центра штрафной. Мяч пролетел рядом со штангой.

После перерыва шла игра на встречных курсах.

На 57-й минуте Чалханоглу сильно пробил со штрафного. Вратарь отразил мяч.

На 65-й минуте Цитаишвили потерял мяч на своей половине поля. Быстрая атака. 19-летний Арда Гюлер (Реал Мадрид) нанес идеальный удар в "девятку" 2:1. Мяч летел со скоростью 118 км/ч.

На 70-й минуте грузины едва не отыгрались. Кочорошвили протаранил оборону сборной Турции. После его удара мяч попал в перекладину.

На третьей минуте компенсированного времени Кочорошвили не попал в пустой угол ворот. На шестой минуте компенсированного времени после навеса со штрафного мяч едва не влетел в угол ворот сборной Турции. Голкипер парировал . Зивзивадзе пробил. Мяч попал в штангу.

В ответной атаке Керем Актюркоглу поразил пустые ворота. Голкипер сборной Грузии пошел вперед и не успел вернуться 3:1.